ЕС задумал полностью перекрыть России морские перевозки нефти

Евросоюз рассматривает возможность в рамках 20-го пакета санкций против России заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом. Об этом рассказали в пятницу, 30 января, информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, под этим подразумевается полный запрет европейским компаниям оказывать такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозок нефти России морем. При этом цена товара не будет иметь значения.

Продвигающие такую инициативу европейцы полагают, что он серьезно ужесточит ограничения в отношении российской нефти и упростит процесс реализации санкций, отмечает агентство.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер напомнила, что задержание танкеров для проведения инспекций находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии. Включения судна в список "теневого флота России" означает лишь запрет на заход в порты Евросоюза, а также оказание услуг со стороны европейских банков и страховых компаний.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон признался, что придется отпустить задержанный французскими военными нефтяной танкер Grinch, который следовал из России. Политик пояснил, что таково требование закона, но пообещал скорректировать законодательные акты.