Умерла мама Кевина из "Один дома" Келли О’Хара

Умерла актриса Кэтрин О'Хара. Зрители навсегда запомнят ее по роли мамы Кевина в фильме "Один дома. Ей был 71 год.

Причина смерти актрисы не называется. По данным американской прессы, Кэтрин скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.

Кэтрин О'Хара прославилась на весь мир после выхода серии фильмов "Один дома". Она исполнила роль мамы Кевина. Также актриса появилась в роли Мойры Роуз в 80 эпизодах сериала "Крик Читта".

Кэтрин родилась и выросла в Торонто. Со своим мужем художником-постановщиком Бо Уэлчем, она познакомилась на съемках фильма "Битлджус" 1988 года. Они поженились в 1992 году. У О’Хара осталось двое сыновей Мэтью и Люк.

