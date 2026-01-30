Путин: Идущее на экспорт российское оружие проверено в боевых условиях

Президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества оценил качество российского вооружения, идущего на экспорт.

По словам главы государства, российские системы вооружения, идущие на продажу, проверены и испытаны в реальных боевых условиях. Российский лидер сообщил о набранном в прошлом году солидном портфеле экспортных заказов.

"Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный портфель новых экспортных заказов", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Президент отметил, что наша страна создала заделы, позволяющие расширить географию поставок российской продукции военного назначения.

Ранее Путин заявил, что российская армия должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Современные и перспективные вооружения становятся все более требовательными к электронной компонентной базе.