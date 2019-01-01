Отец Началовой: Юля в коме плакала перед смертью

31 января семья Юлии Началовой соберется вместе, чтобы почтить память певицы. В этот день ей исполнилось бы 45 лет.

Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. После ее смерти Виктор Началов выпустил книгу воспоминаний "Юлия Началова. Письма отца к дочери". В мемуарах папа певицы поделился своей болью, он в подробностях описал, как уходила Юля.

Виктор и его супруга Таисия не выходили из больницы, где лежала Началова. Когда певице стало чуть лучше, врачи пообещали родителям, что она будет жить. Началов искренне в это верил. Он все еще помнит, как стоял около дочери, которую ввели в медикаментозную кому, и гладил ее волосы.

"Ты — боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо", — повторял мужчина. Внезапно он увидел, как из глаз Юлии текут слезы.

"Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?" — задает вопросы в пустоту отец артистки.

Пережить горе родителям помогла внучка. Виктор в биографической книге отдельные главы посвятил Верочке, дочери Юлии. Он описал, как впервые увидел свою внучку. Виктор и Тамара были в роддоме вместе с мужем Началовой, футболистом Евгением Алдониным. Когда новорожденную показали родным, бабушка и дедушка были вне себя от радости.

"Это наша!" — вздрогнув, сказали мы глазами друг другу. Первые секунды от волнения никто не мог вымолвить ни слова", — поделился воспоминанием Началов.

