Захарова прокомментировала демонтаж надписи у "Родины-матери" в Киеве

В МИД прокомментировали демонтаж надписи на русском языке у "Родины-матери" в Киеве. Как отметила официальный представитель ведомства Телеграм-каналу TVC.Ru, "видимо, себе на эпитафию букв не хватало".

В пятницу в украинском музее убрали надпись, которая гласила: "Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно".

Ранее Захарова отметила, что нынешние киевские власти в своем стремлении к запретам и ограничениям рискуют "дойти до отмены самих себя полностью". Она иронично поинтересовалась, когда Украина запретит таблицу Менделеева.

Кроме того, Захарова поставила на место Владимира Зеленского после его выпада в адрес Лукашенко. Президент Украины сказал очередную глупость.