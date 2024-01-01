Reuters: в ДРК погибли больше 200 человек при обрушении шахты

Около 227 человек погибли при обрушении шахты на востоке Демократической Республики Конго. Место находится в районе, который контролируют повстанцы группировки "Движение 23 марта". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.

Трагедия произошла 28 января из-за оползня. Погибли шахтеры, дети и продавцы. Точное количество жертв еще не установлено.

В шахте велась добыча колумбита-танталита (колтана). Он применяется для изготовления аккумуляторов электромобилей и мобильных телефонов.

В 2024 году группировка "Движение 23 марта" захватила в этой части ДРК большинство шахт. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке сообщества, а также в участии в незаконной добыче сырья на захваченных группировкой территориях и его вывозе в Руанду.