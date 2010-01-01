Смертельное ДТП с подростками произошло в Бурятии

ДТП с подростками произошло в Бурятии. По предварительной информации, 17-летняя девушка без водительских прав не справилась с управлением на повороте. В результате автомобиль вылетел в кювет и врезался в столб на трассе Береговая-Подольск 31 января.

Водитель скончалась на месте, сообщили в региональном МВД. Две ее пассажирки 2010 и 2011 годов рождения пострадали, их госпитализировали.

На месте работают специалисты. Ранее МВД республики сообщили о столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Улан-Удэ. Пострадал 46-летний водитель.