В США зреет недовольство миграционной политикой Трампа

"Не работать, не учиться, ничего не покупать" - под таким лозунгом недовольные миграционной политикой Дональда Трампа вышли на улицы американских городов. Массовые митинги и шествия прошли в Миннеаполисе, Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Канзас-Сити, Денвере.

В Лос-Анджелесе толпа протестующих попыталась атаковать здание следственного изолятора Полиция применила слезоточивый газ.

К общенациональной забастовке призвала Демократическая партия. Задача оппонентов республиканцев - сделать протесты как можно более массовыми. Поводом стали недавние убийства двух жителей сотрудниками иммиграционной полиции в Миннеаполисе. Митингующие требуют прекратить рейды по выявлению нелегалов по всей стране.