Зимой - коньки, летом - мяч: в Марьине открыли круглогодичную спортплощадку

В Москве в этом году создадут более 20 универсальных спортплощадок, которые быстро трансформируются под зимний и летний сезоны. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, сейчас такие зоны для активного отдыха есть уже почти во всех районах столицы. А один из первых подобных объектов открыли в Марьине.

Всего за год на месте устаревшей спортивной зоны в парке выросла сверхтехнологичная площадка будущего. Здесь всегда многолюдно. Дети, побросав школьные ранцы, спешат переодеться в коньки и взять в руки клюшки после уроков. Взрослые приходят уже под вечер, отвлечься от рабочей суеты. И главное – места хватает всем.

В парке имени Артёма Боровика сразу два катка. Один из них - малый, площадью 800 квадратных метров. На таком можно проводить популярные нынче турниры "три на три" Континентальной хоккейной лиги, а также устраивать матчи среди любительских команд.

Основной каток – в два раза больше, он соответствует олимпийскому стандарту. Здесь можно устраивать хоть профессиональные хоккейные матчи. Однако пока планируют лишь товарищеские встречи между районами. Поэтому небольшая трибуна для зрителей тут тоже есть. И тёплые просторные раздевалки, где есть санузел, медпункт, прокат коньков и кафе.

Лёд - естественный, но в случае оттепели включают морозильные установки, которые поддерживают покрытие в оптимальных температурах для комфортного катания.

Москва настойчиво и с размахом вписывает спорт в повседневную жизнь миллионов жителей столицы, и Марьино — яркий тому пример. Вместе со временем года меняется и формат этой площадки, создавая условия для всесезонного активного отдыха. Остаётся только выбрать - коньки, клюшка или мяч.

Новые катки в Марьине – это часть городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха, реализуемой по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В городе обновляют лыжные трассы, места отдыха у воды и спортивные площадки. И в ближайшие два года столицу в этом плане ждут самые масштабные улучшения.