В регионах России ликвидируют последствия мощных снегопадов

В Петропавловск-Камчатский, где действует режим ЧС, теплоходом доставлена партия снегоуборочной техники с Сахалина. В городе под сугробами скрылись автомобили и нижние этажи зданий.

В столичном регионе сохраняется предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Этой ночью термометры уже опустились ниже 20-градусной отметки. В круглосуточном режиме идёт ликвидация последствий рекордных снегопадов. Дорожный патруль помогает водителям, на этой неделе экипажи вызволили из снежного плена несколько сотен застрявших автомобилей.

А в Нижнем Новгороде зимние катаклизмы вынудили курьеров отказаться от электровелосипедов и встать на лыжи.