В России растёт число пострадавших от катания на ватрушках

Одна из самых рискованных зимних забав – катание на ватрушке. Весёлый спуск с горки может оказаться опасным для жизни. Во время заезда неуправляемый снаряд нельзя остановить или резко изменить его курс.

У школьника Артёма с друзьями на этот раз всё получилось. Покатушки на ватрушках закончились без травм, несмотря на опасную близость дороги. Чего не скажешь о 29-летнем любителе зимних забав из Зеленогорска. Мужчина скатился с горы не в дремучем лесу или глубоком овраге, а по специально оборудованной трассе и сломал позвоночник.

25-летняя жительница Екатеринбурга после небольшого трамплина на стихийной горке сломала два позвонка и ребро. Теперь врачи запрещают ей ходить и постоянно задают один вопрос: "П оно того стоило?".

В Приморье зарегистрировано уже несколько тяжелейших случаев после катания на ватрушках. Ребят приходится буквально спасать. У 12-летней школьницы после удара во время спуска произошло кровоизлияние в мозг.

Пользователи в своих роликах сами откровенно пишут: катание на ватрушках придумали безработные травматологи. Но продолжают выкладывать всё более опасные способы передвижения: в одиночку на трассе, прикрепив к автомобилю трос или привязав сразу несколько ватрушек с детьми на скользкой дороге.