В Москве завершается Атомная неделя моды

Первая международная Атомная неделя моды завершается в Москве. Она объединила несколько десятков юных дизайнеров из разных регионов России, а также из Абхазии, Венгрии, Белоруссии, Турции. Цель проекта - поддержать интерес к искусству и русской культуре среди жителей городов, связанных с атомной промышленностью.

Главными событиями стали театрализованное мультимедийное шоу и гала-показ, где свои работы представили как мэтры моды, так и начинающие творцы. Событие организовано при поддержке корпорации "Росатом".