В Молдавии и на Украине отключилось электричество

На Украине и в Молдавии произошёл масштабный блэкаут. Как сообщают местные СМИ, обесточена большая часть Украины, электричества нет в столице Молдавии.

Почти во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии, сообщает компания "Укрэнерго", а отключения в Молдавии вызваны, в том числе сбоями на Украине.

В Киеве остановлено метро, полностью отключилось водоснабжение, в большей части жилых и промышленных зданий нет теплоснабжения.

Массовый блэкаут на Украине произошёл из-за серьёзного технологического сбоя в энергосистеме, сообщил глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль. По его словам, одновременно отключились линия электропередачи 400 киловольт между энергосистемами Румынии и Молдавии и линия 750 киловольт, соединяющая западную и центральную части Украины.

По данным синоптиков, сейчас в Киеве 11 градусов мороза, в Кишинёве – минус 6 градусов.