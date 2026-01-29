Мать впервые назвала причину смети звезды "Дома-2" Либерж Кпадону, чье тело 40 дней пролежало в квартире

Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону скончалась два года назад. Больше месяца она не выходила на связь. Никто из знакомых не заволновался, даже родители не искали Либи, ведь подобные выходки были для нее нормой.

Только в конце марта по просьбе соседей спасатели вскрыли дверь квартиры Либерж. Оказалось, что девушка, которой единственной в истории телепроекта удалось дважды выиграть конкурс "Человек года", мертва. Бездыханное тело пролежало больше месяца.



Церемония прощания прошла в подмосковном Королеве, Кпадону кремировали, а прах родители забрали домой в Уфу. Там на городском кладбище Либи и обрела последний приют.

О причине смерти Кпадону ходило немало слухов. Говорили, что у звезды "Дома-2" был туберкулез, что она страшно запила перед смертью. Однако что произошло с Либи на самом деле, никто не знал. Родители были убиты горем и отказывались отвечать на вопросы.

Лишь спустя почти два года после трагедии мама Кпадону Надежда вышла на связь с журналистами и рассказала правду. 36-летняя Либерж страдала от сахарного диабета. Но звезда реалити отказывалась от лекарств и лечилась народными методами, в том числе, голоданием. Это ее и сгубило.

"У нее была привычка: она набирала горячей-горячей воды, чтобы все прогрелось, ждала, когда остынет до приемлемой температуры, и только потом залезала. Видимо, так было и в этот раз. Она набрала ванну, выключила воду, стала ждать, смотрела что-то в телефоне и потеряла сознание", — поделилась Надежда Кпадону в беседе с журналистами Ufa1.

В заключении о смерти Либерж Кпадону указано, что она умерла от сахарного диабета. Произошел критический скачок сахара, диабетическая кома и смерть. Если бы с Либи был кто-то рядом, ее можно было бы спасти.

