В Мурманске возобновлена работа котельных после аварии на ЛЭП

В Мурманске и Североморске возобновлена работа котельных и объектов водоснабжения после аварии на участке ЛЭП с временными опорами. Причиной сбоя стало повреждение защитного троса.

Сегодня рано утром в 20-градусный мороз часть районов были обесточены. Многие дома остались также без отопления. В восстановительных работах задействовано почти 90 специалистов.

Развёрнуты пункты помощи и полевые кухни. Отключено уличное освещение, в школах отменили занятия, троллейбусы пустили по сокращённым маршрутам. В столице области жителей призвали ограничить работу мощных электроприборов.

23 января после ледяного шторма Мурманск и Североморск остались без света из-за падения пяти опор ЛЭП. Через четыре дня аварийным бригадам удалось возобновить подачу энергии. Было возбуждено уголовное дело о халатности.