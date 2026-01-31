На Южноукраинской АЭС аварийно отключился один энергоблок

Аварийное отключение одного из трёх энергоблоков произошло на Южноукраинской АЭС, на другом блоке вынужденно снижена мощность, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна.ua". Также известно о понижении мощности на Ровенской АЭС.

Ранее сообщалось о масштабном блэкауте на Украине. Почти во всех регионах страны действуют аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве и Харькове остановлено метро, в столице Украины полностью отключилось водоснабжение, в большей части жилых и промышленных зданий нет теплоснабжения. По данным синоптиков, сегодня в Киеве 11 градусов мороза.