Москвичам пообещали неделю лютых морозов

Минувшая ночь была самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. В столице столбики термометров показали минус 20,4 градуса, в Подмосковье мороз окреп до 31 градуса.

Впереди жителей столичного региона ждёт морозная неделя. По сообщениям Гидрометцентра, ночами будет от 16 до 29 градусов, днём – не выше минус 12 градусов. Ожидаются умеренные снегопады.

Из-за морозов в столице скорректирована работа системы отопления: специалисты подняли температуру теплоносителя. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.