Собянин: В Даниловском районе построят образовательный комплекс на 1475 мест

В Даниловском районе Москвы построят образовательный комплекс для 1 475 ребят. Его возведут по индивидуальному проекту, сообщил Сергей Собянин.

В комплексе будут дошкольный и школьный блоки, а также общественно-спортивное ядро. Школьники смогут пользоваться специализированными кабинетами, двумя спортивными залами, медиатекой и обеденным залом.

В детском саду обустроят кабинеты коррекционно-развивающих занятий, два музыкальных и два физкультурных зала. На улице будут зона воркаута, беговая дорожка и места для отдыха.