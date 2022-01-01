В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони

В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на главу итальянского правительства Джорджу Мелони. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Работу в храме проводил непрофессиональный реставратор на добровольной основе. Сам он утверждает, что просто выполнял заказ и не предполагал никакого сходства. Однако его усмотрел даже настоятель церкви, который сказал, что не видит в этом ничего предосудительного.

Джорджа Мелони - первая в истории женщина на посту главы правительства Италии. Она занимает эту должность с октября 2022 года.