"Звонок из поликлиники" обошёлся московской пенсионерке в 30 миллионов рублей

Телефонные мошенники обманули московскую пенсионерку почти на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сначала на телефон 75-летней женщины пришло фейковое сообщение из поликлиники с просьбой подтвердить прикрепление. Для этого нужно было отправить код из смс.

После этого пенсионерке позвонили мошенники от имени специалистов портала госуслуг и сообщили, что кто-то вошёл в её аккаунт. Далее последовали звонки из банка и силовых органов.

В итоге москвичку убедили снять все её сбережения и отдать их для проверки прибывшему курьеру. Он уже установлен, курьером оказался также обманутый гражданин – житель Подмосковья. Его аферисты попросили забрать деньги у женщины.