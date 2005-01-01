Почему Юля Началова ушла от Алдонина, который ее по-настоящему любил

Юлия Началова 31 января отметила бы 45-летие. В памятную дату друзья и близкие вспоминают, какой была исполнительница хита "Герой не моего романа". Многие сходятся во мнении, что певица зря ушла от единственного мужчины, который ее по-настоящему любил.

Ведущая Лия Волянска, дружившая с артисткой, считает, что только со вторым мужем Евгением Алдониным Юлия и была счастлива. Началова познакомилась с игроком ЦСКА в 2005 году уже после развода со своим первым мужем Дмитрием Ланским. Отношения певицы и футболиста развивались стремительно — спустя год пара официально заключила брак. Вскоре у них родилась дочь Вера.

"Расскажу одну историю. Встретились с ней на одной из телепередач. Тогда она была еще замужем за Алдониным. Она ко мне вышла такая и говорит: "Лия, я так счастлива!"" – вспоминает Волянска.

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев подтвердил, что между Началовой и Алдониным была "настоящая любовь". "Это самая красивая пара. Женя — очень любящий муж. Великолепный человек. Это была настоящая любовь", — поделился он.

Несмотря на это, вторая попытка брака оказалась для Началовой неудачной. Певица посвятила себя сольной карьере, Алдонин был погружен в футбол. Такой насыщенный график пара не выдержала, и в 2011 году они развелись.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Евгений Алдонин нашел счастье со второй женой. Ольга родила футболисту сына и дочь. В конце 2025 года стало известно, что экс-игрок ЦСКА борется с раком. Евгений проходит лечение в Германии.

