Гороскоп на 1 февраля: двух знакам зодиака лучше отложить траты сегодня

Овны

Месяц лучше начать без резких рывков, дав себе время на спокойную "раскачку". Сейчас планирование и расстановка приоритетов принесут больше пользы, чем попытка свернуть горы за один день. Вечером позвольте себе просто полениться, чтобы накопить силы перед рабочей неделей.

Тельцы

Отличный момент, чтобы пересмотреть свой бюджет или навести порядок в текущих расходах. Практичный взгляд на вещи сегодня убережет вас от ненужных трат и поможет чувствовать себя увереннее. Простые домашние дела будут спориться и принесут ощущение уюта.

Близнецы

Вокруг может быть много разговоров и новостей, но старайтесь не впускать в голову всё подряд. Фильтруйте информацию и оставляйте только то, что действительно касается вас лично. Небольшая прогулка или смена картинки перед глазами помогут проветрить мысли.

Раки

Посвятите этот день тому, что наполняет вас ресурсом, будь то вкусный завтрак или чтение в тишине. Не стоит подстраиваться под чужие планы, сегодня важнее ваш собственный комфорт. Если решите заняться домом, делайте это в расслабленном ритме, без гонки за идеальной чистотой.

Львы

Отпустите желание всё контролировать и позвольте событиям идти своим чередом. Ваше природное обаяние сгладит любые шероховатости в общении, если вы не будете давить на собеседников. Найдите час-другой для любимого хобби — это вернет вам вкус к жизни.

Девы

Структура и порядок — ваши лучшие друзья сегодня, они помогут избежать хаоса в мыслях. Разложите всё по полочкам, составьте списки на неделю, и тревожность уступит место уверенности. Главное, не забудьте включить в свой плотный график время для качественного отдыха.

Весы

Постарайтесь нащупать баланс между общением и уединением, чтобы не переутомиться от людей. Если чувствуете, что разговоры забирают энергию, вежливо возьмите паузу и побудьте в тишине. Внутренняя гармония сейчас важнее, чем соблюдение светских приличий.

Скорпионы

Ваша интуиция сегодня работает безотказно, помогая видеть суть любой ситуации. Не спешите озвучивать свои выводы окружающим, пусть они пока останутся при вас. Тихий вечер в привычной обстановке станет лучшим завершением этого дня.

Стрельцы

Оценивайте свои силы трезво и не беритесь за десять дел одновременно. Лучше качественно закрыть одну задачу, чем распыляться и к вечеру остаться без результата. В финансовых вопросах проявите осторожность и отложите спонтанные покупки на потом.

Козероги

Спокойный и последовательный подход поможет вам разобраться даже с самыми запутанными делами. Двигайтесь шаг за шагом, не перескакивая с одного на другое, и вы удивитесь, как много успеете. Наведенный порядок в бумагах или файлах подарит чувство глубокого удовлетворения.

Водолеи

Держите под рукой заметки — сегодня вас могут посетить очень интересные и свежие идеи. Не обязательно бежать их реализовывать прямо сейчас, просто зафиксируйте их на будущее. Общение с близкими по духу людьми подарит вдохновение и нужную поддержку.

Рыбы

Ваша чувствительность повышена, поэтому выбирайте для общения только тех, с кем вам действительно легко и приятно. Избегайте суеты и давления, позвольте себе плыть по течению в комфортном для вас темпе. Мягкий режим дня поможет сохранить хорошее настроение и бодрость.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"

