Пятеро подростков погибли в сауне в Прокопьевске

Пять человек погибли при пожаре в частной сауне в Прокопьевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, все погибшие – подростки. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В борьбе с огнём принимали участие 26 специалистов и пять единиц техники.

Как уточнили в Следственном комитете России, одной девушке удалось спастись во время пожара.

В ночь на 28 января в Якутии пять человек во время пожара в двухэтажном деревянном доме. Среди погибших – трое детей. В Нюрбинском районе Якутии объявили трёхдневный траур.