Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вырос размер более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. На 6,8% увеличен материнский капитал. На первого ребёнка теперь он составит до 737 тысяч рублей, на второго и последующих - до 963 тысяч. На 5,6% вырастут детские пособия.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, с этого месяца автоматически начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Такое же увеличение положено и пенсионерам с первой группой инвалидности.

Меняются правила выдачи льготной семейной ипотеки под 6%. Раньше её мог взять каждый из супругов. Теперь, чтобы получить новый кредит, нужно погасить предыдущий. Примерно на 7% повысят пособие по безработице, его максимальный размер в первые три месяца составит до 16 тысяч рублей.

Нововведения есть и в законе о защите прав потребителей. Изменены правила возврата некачественных технически сложных товаров. Например, за смартфон, купленный два года назад, можно требовать разницу в цене с учетом износа и года выпуска гаджета.