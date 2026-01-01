Гороскоп на февраль 2026 года: один день в этом месяце изменит судьбу всех знаков зодиака

Февраль 2026 года станет точкой невозврата, которая разделит нашу жизнь на "до" и "после". Мощнейшее солнечное затмение в Водолее 17 февраля и исторический переход Нептуна в знак Овна запустят цепную реакцию судьбоносных событий, которых мы не видели последние 165 лет. Попытки удержать старое сейчас обречены на провал, и успех ждет только тех, кто готов к радикальной "перепрошивке" своей реальности. Кому звезды готовят головокружительный карьерный взлет, а кому придется пройти через суровые испытания в личной жизни ради будущего счастья — в прогнозе астролога Этери Ломидзе для "ТВ Центра"

Овен

Общий

Февраль станет для вас месяцем исторических событий, так как Нептун входит в ваш знак, открывая 13-летний цикл духовного роста. Вы почувствуете прилив интуиции и желание вырваться за привычные рамки, а окружающие могут не сразу понять ваши новые устремления. Первая половина месяца будет наполнена встречами с друзьями и командной работой, где вы сможете проявить лидерские качества. Однако после 17 февраля (вблизи затмения) возможны резкие завершения старых проектов или разрыв связей с людьми, которые тянут вас назад. Звезды советуют не бояться перемен — они расчищают место для нового.

Любовь

В личной жизни наступает время идеализации и высокой романтики, но есть риск надеть "розовые очки". Одинокие Овны могут встретить человека, который покажется им идеалом, но не спешите сразу планировать будущее и тем более свадьбу — дайте чувствам проверку временем. В устоявшихся парах возможен всплеск ревности или недопонимания из-за вашей занятости общественными делами. Старайтесь больше времени проводить с партнером наедине, избегая шумных компаний. Конец месяца принесет долгожданное примирение и теплоту.

Финансы

Финансовая сфера потребует от вас жесткой дисциплины и отказа от импульсивных трат. Звезды не рекомендуют брать кредиты или давать в долг, особенно в середине месяца, так как вернуть эти деньги будет сложно. У вас появятся новые идеи для заработка через интернет или творческие проекты, но они принесут прибыль не сразу. Сейчас лучше вкладываться в обучение и саморазвитие, чем в статусные вещи.

Удачные дни: 7, 10, 18, 27

Сложные дни: 6, 13, 14, 28

Телец

Общий

Для Тельцов февраль — это месяц карьерного рывка и пересмотра жизненных целей. Вам предстоит выйти из зоны комфорта и освоить новые технологии или методы работы, что поначалу может вызвать сопротивление. Внешние обстоятельства будут подталкивать вас к смене деятельности или повышению квалификации, и сопротивляться этому бесполезно. Друзья и единомышленники сыграют ключевую роль в вашей поддержке, поэтому не отказывайтесь от коллективных поездок и встреч. Будьте готовы к тому, что во второй половине месяца некоторые ваши планы могут резко измениться.

Любовь

Венера подарит вам особую притягательность, и вы будете купаться во внимании противоположного пола. Это прекрасное время для служебных романов или знакомств через профессиональные круги. Если вы в паре, ваши отношения станут более зрелыми и глубокими, возможно обсуждение совместного бюджета или крупных покупок. Одиноким Тельцам звезды советуют не сидеть дома — ваше счастье ждет вас на людных мероприятиях или курсах.

Финансы

Финансовая ситуация будет стабильной, но потребует разумного подхода к тратам. Возможны неожиданные расходы, связанные с техникой или транспортом, поэтому имейте "подушку безопасности". Это удачное время для инвестиций в долгосрочные проекты, особенно связанные с недвижимостью или землей. Избегайте спонтанных покупок в районе 17 февраля — риск купить ненужную вещь очень велик.

Удачные дни: 1, 4, 16, 25

Сложные дни: 3, 10, 17, 24

Близнецы

Общий

Февраль станет для вас месяцем расширения горизонтов — как ментальных, так и географических. Вас ждут поездки, обучение и общение с людьми издалека, которые принесут новые перспективы. Однако будьте осторожны с информацией: ваша привычка суетиться может привести к ошибкам в документах или недопониманию. Вторая половина месяца заставит пересмотреть карьерные планы и отказаться от целей, которые больше не вдохновляют. Звезды советуют фильтровать круг общения, избавляясь от токсичных людей.

Любовь

Личная жизнь может переплестись с путешествиями или учебой — возможен роман с иностранцем или человеком из другого города. В существующих отношениях на первый план выйдет интеллектуальная близость: вам важно будет поговорить с партнером по душам. Возможны споры из-за разных взглядов на будущее, но они лишь помогут лучше понять друг друга. Будьте честны и не давайте пустых обещаний, чтобы не ранить близкого человека.

Финансы

Финансовая сфера будет нестабильной: то густо, то пусто, поэтому планирование бюджета обязательно. Возможны задержки выплат или непредвиденные расходы на поездки, но к концу месяца ситуация выровняется. Мужчинам-Близнецам может поступить предложение о новой работе с более высокой зарплатой. Женщинам стоит рассмотреть варианты инвестиций, но только после тщательной проверки.

Удачные дни: 2, 3, 18, 25

Сложные дни: 8, 15, 19, 26

Рак

Общий

Февраль для Раков — это время перемен и решения кризисных вопросов, которые тянулись долгое время. Вам придется столкнуться со своими страхами и преодолеть внутренние барьеры, чтобы двигаться дальше. Интуиция будет работать на пределе, помогая избегать опасных ситуаций и видеть людей насквозь. Вторая половина месяца принесет облегчение и новые возможности, связанные с путешествиями или духовным ростом. Поддержка семьи станет вашим главным ресурсом в этот непростой период.

Любовь

В отношениях кипят нешуточные страсти: от безумной любви до жгучей ревности — эмоциональные качели вам обеспечены. Если вы хотите сохранить союз, старайтесь не провоцировать партнера и не замыкаться в своих обидах. Одинокие Раки могут пережить бурное романтическое приключение, которое, однако, вряд ли перерастет в брак. Конец месяца благоприятен для глубоких, доверительных разговоров, которые расставят все точки над i.

Финансы

Тема чужих денег (кредитов, налогов, наследства) выйдет на первый план, требуя вашего пристального внимания. Сейчас удачный момент, чтобы закрыть долги или рефинансировать кредиты, но брать новые обязательства не стоит. Возможно получение финансовой помощи от партнера или родственников. Будьте осторожны с онлайн-платежами и не доверяйте сомнительным финансовым схемам.

Удачные дни: 5, 12, 16, 26

Сложные дни: 1, 3, 7, 21

Лев

Общий

Февраль поставит акцент на партнерстве и взаимодействии с окружающими — в одиночку вам сейчас не справиться. Возможны конфликты с коллегами или конкурентами, которые заставят вас пересмотреть свою стратегию поведения. Затмение 17 февраля может принести неожиданные перемены в вашем окружении: кто-то уйдет, а кто-то новый и важный появится. Вам придется учиться компромиссам и умению слышать других, усмиряя свое эго. Конец месяца подарит творческое вдохновение и признание ваших заслуг.

Любовь

Личная жизнь будет насыщенной: возможны предложения руки и сердца или, наоборот, резкие решения о расставании. Если ваши отношения дали трещину, февраль станет проверкой на прочность — выживут только искренние союзы. Одинокие Львы будут пользоваться бешеной популярностью, но звезды советуют не распыляться на мимолетные связи. Важно найти человека, который будет уважать вашу индивидуальность, а не просто восхищаться внешним блеском.

Финансы

Финансовый успех в этом месяце напрямую зависит от ваших партнеров и умения работать в команде. Возможны выгодные контракты или совместные проекты, которые принесут прибыль в будущем. Однако будьте осторожны с юридическими документами — есть риск упустить важные детали мелким шрифтом. Не тратьте деньги на роскошь, чтобы пустить пыль в глаза, лучше вложитесь в деловой имидж.

Удачные дни: 1, 7, 10, 27

Сложные дни: 3, 14, 21, 28

Дева

Общий

Для Дев февраль — это месяц труда, здоровья и наведения порядка во всех сферах жизни. На работе навалится много мелких дел и рутины, которые потребуют вашей фирменной педантичности. Вам придется исправлять чужие ошибки и заниматься организационными вопросами, но это укрепит ваш авторитет. Особое внимание уделите здоровью: пройдите обследование или начните курс витаминов, так как иммунитет может быть ослаблен. В конце месяца возможны позитивные изменения в условиях труда.

Любовь

Романтика может найти вас прямо на рабочем месте — присмотритесь к коллегам или деловым партнерам. В устоявшихся парах любовь будет проявляться через заботу и помощь в бытовых делах, а не через громкие слова. Возможны споры из-за распределения домашних обязанностей, но вы легко найдете компромисс. Одиноким Девам не стоит искать идеал, позвольте себе просто приятное общение без завышенных ожиданий.

Финансы

Финансовая ситуация стабильна, деньги приходят регулярно, но требуют разумного распределения. Это отличный месяц, чтобы раздать долги и закрыть кредитные карты, почувствовав свободу. Не рассчитывайте на легкие деньги или выигрыши в лотерею — ваш доход будет результатом упорного труда. Возможны траты на здоровье или профилактику, которые окупятся хорошим самочувствием.

Удачные дни: 4, 13, 22, 25

Сложные дни: 2, 12, 17, 19

Весы

Общий

Февраль принесет Весам легкость, творческий подъем и желание праздника. Вам захочется больше времени уделять хобби, детям и развлечениям, отодвинув скучную работу на второй план. Это прекрасное время для реализации творческих проектов и демонстрации своих талантов публике. Однако будьте готовы к тому, что в середине месяца (около затмения) могут всплыть старые проблемы в отношениях с друзьями. Звезды советуют не терять голову и сохранять баланс между отдыхом и обязанностями.

Любовь

Вас ждет месяц флирта, свиданий и ярких эмоций — вы будете неотразимы для противоположного пола. Возможны возвращения бывших возлюбленных, но дважды входить в одну реку звезды не рекомендуют. У семейных Весов на первый план выйдут вопросы воспитания детей или планирования беременности. Старайтесь больше радовать партнера сюрпризами, чтобы освежить чувства.

Финансы

Желание жить на широкую ногу может пробить брешь в вашем бюджете, поэтому контролируйте расходы на развлечения. Удачными будут вложения в творчество, искусство или организацию праздников. Возможно получение денег от хобби или выигрыш в конкурсе, но на стабильный оклад рассчитывать не стоит. Избегайте рискованных финансовых авантюр во второй половине месяца.

Удачные дни: 2, 3, 15, 24

Сложные дни: 6, 13, 20, 27

Скорпион

Общий

Внимание Скорпионов в феврале будет приковано к дому, семье и недвижимости. Возможно, вы затеете ремонт, переезд или просто решите кардинально обновить интерьер. Отношения с родителями могут потребовать терпения и дипломатии, всплывут давние обиды, которые нужно проработать. Вам захочется больше времени проводить в уединении, скрывшись от социальной суеты в своей "крепости". Вторая половина месяца благоприятна для решения вопросов наследства или семейного бизнеса.

Любовь

В любви вы будете искать, прежде всего, безопасность и эмоциональную глубину, а не внешние эффекты. Уютные домашние вечера сблизят вас с партнером больше, чем выходы в свет. Одинокие Скорпионы могут познакомиться с кем-то через родственников или на семейных торжествах. Будьте осторожны со своей язвительностью — неосторожное слово может ранить близкого человека сильнее, чем вы думаете.

Финансы

Основные расходы будут связаны с домом: покупка мебели, стройматериалов или оплата коммунальных счетов. Это хорошее время для инвестиций в недвижимость или земельные участки, если вы давно это планировали. На работе возможен застой, поэтому не ждите сверхприбылей, лучше сосредоточьтесь на сохранении накопленного. Интуиция подскажет, как лучше распорядиться семейным бюджетом.

Удачные дни: 6, 9, 17, 23

Сложные дни: 2, 10, 16, 22

Стрелец

Общий

Февраль для Стрельцов — месяц движения, общения и бесконечного потока информации. Вас ждут короткие поездки, командировки и множество встреч с самыми разными людьми. Вы будете учиться новому буквально на лету, схватывая идеи из воздуха. Отношения с братьями, сестрами или соседями станут более тесными, возможно, вам придется решать их проблемы. Будьте внимательны за рулем и при работе с документами — спешка сейчас ваш главный враг.

Любовь

Легкость и непринужденность станут девизом вашей личной жизни в этом месяце. Знакомства могут завязываться в дороге, в интернете или на курсах обучения. Не стоит сейчас искать глубокой драмы, наслаждайтесь моментом и приятным общением. Семейным Стрельцам полезно будет отправиться в небольшое путешествие с партнером, чтобы сменить обстановку.

Финансы

Деньги будут приходить и уходить быстро, поэтому накопить что-то существенное вряд ли удастся. Возможен доход от посреднической деятельности, торговли, писательства или блоггинга. Траты могут быть связаны с покупкой гаджетов, книг или оплатой курсов. Звезды советуют проверять всю входящую информацию о финансах, чтобы не стать жертвой мошенников.

Удачные дни: 7, 10, 18, 27

Сложные дни: 4, 11, 14, 25

Козерог

Общий

Главной темой февраля для Козерогов станут ресурсы, энергия и личные ценности. Вы будете заняты укреплением материального фундамента и поиском новых источников дохода. Это время, когда нужно оценить свои силы и не браться за проекты, которые вам не по плечу. В середине месяца возможны сомнения в правильности выбранного пути, но ваша природная практичность поможет вернуться в колею. Уделите внимание питанию и физической форме — телу нужна поддержка.

Любовь

В отношениях вы будете проявлять себя как надежный и щедрый партнер, предпочитая доказывать любовь делами и подарками. Однако не забывайте и об эмоциях — вашей половинке может не хватать душевного тепла за стеной вашей серьезности. Одинокие Козероги будут искать партнера, с которым можно построить стабильное будущее, отсеивая легкомысленных кандидатов.

Финансы

Месяц благоприятен для заработка, накопления и крупных практичных покупок. Возможно повышение зарплаты или получение бонуса за прошлые заслуги. Старайтесь не транжирить деньги на пустяки, лучше вложите их в инструменты или качественные вещи, которые прослужат долго. Избегайте рискованных инвестиций в середине месяца — лучше выберите консервативные стратегии.

Удачные дни: 4, 8, 17, 26

Сложные дни: 2, 10, 15, 22

Водолей

Общий

Февраль — это ваш звездный час, время личного обновления и перезагрузки. Солнце в вашем знаке дарит вам энергию, харизму и желание заявить о себе на весь мир. Затмение 17 февраля в Водолее станет мощным катализатором перемен: вы можете резко сменить имидж, работу или стиль жизни. Не бойтесь экспериментировать и быть "белой вороной" — сейчас это ваша фишка. Однако не забывайте про ответственность за свои поступки перед окружающими.

Любовь

Ваш магнетизм сейчас на пике, и вы притягиваете людей как магнит, но вам самим важнее всего свобода. В отношениях вы можете требовать больше личного пространства, что вызовет недовольство партнера. Старайтесь объяснить, что вам нужно время для себя, а не разрыв. Одинокие Водолеи могут начать необычный роман, который удивит всех их друзей.

Финансы

Деньги придут к вам благодаря вашей личной инициативе и креативности. Это отличное время для запуска авторских проектов или монетизации личного бренда. Тратьте средства на себя, на свою внешность и развитие — эти вложения быстро окупятся. Однако будьте осторожны с коллективными деньгами — возможны разногласия с друзьями на почве финансов.

Удачные дни: 2, 6, 15, 20

Сложные дни: 5, 12, 19, 26

Рыбы

Общий

Февраль для Рыб — это месяц подведения итогов перед днем рождения, время тишины и уединения. Вам захочется больше времени проводить наедине с собой, разбираясь в своих чувствах и мечтах. Интуиция обострится до предела, возможны вещие сны и знаки судьбы. Это период очищения: избавляйтесь от страхов, комплексов и ненужных связей. Будьте осторожны — активизируются тайные недоброжелатели, поэтому держите свои планы в секрете.

Любовь

Личная жизнь может быть окутана тайной: возможны скрытые романы или платоническая влюбленность в недосягаемый идеал. Вам свойственно сейчас жертвовать собой ради партнера, но следите, чтобы вашей добротой не злоупотребляли. Это время глубокой духовной связи, когда слова не нужны, чтобы понять друг друга. Одиноким Рыбам лучше пока не форсировать события, а заняться собой.

Финансы

Возможны доходы из неофициальных источников или помощь от благотворительных организаций. Это не лучшее время для активного зарабатывания денег, скорее для благотворительности и помощи другим. Будьте внимательны — есть риск стать жертвой обмана или кражи, следите за кошельком. Творчество и искусство могут стать неожиданным источником небольшого дохода.

Удачные дни: 5, 9, 17, 23

Сложные дни: 1, 11, 20, 28

