Российские дроны наносят удары по позициям радикалов в Запорожской области, разрушая укрытия и расчищая дорогу для наступающей пехоты. Наши штурмовые отряды взламывают оборону ВСУ на подходах к областному центру и готовятся перерезать важную транспортную артерию.

Это значит, что оборонительные рубежи ВСУ останутся без устойчивого снабжения и логистики. За сутки российские бойцы сократили расстояние до восточных окраин Запорожья до десяти километров.

В Константиновке российские штурмовики заняли железнодорожный вокзал. Прорыв к этом комплексу зданий поддержала артиллерия. Мощные удары по флангам наносит авиация. Идёт методичное разрушение опорных пунктов ВСУ на всем участке от Константиновки до Славянска.

По сути, агломерация - это один сплошной укрепрайон противника. И уже очевидно, что битва за него в 2026 году станет главным сражением за освобождение Донбасса.