В Мурманске восстановили электроснабжение после второй аварии на ЛЭП

Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили губернатор области Андрей Чибис. Управляющие компании и ресурсоснабжащие организации точечно проводят настройку подачи электричества.

Утром 31 января в Мурманской области произошла новая авария на ЛЭП, электричество частично пропало в столице региона и в Североморске. Причиной сбоя стало повреждение защитного троса. Днём удалось восстановить работу котельных в Мурманске.

23 января в Мурманской области из-за снегопада и шквалистого ветра обрушились пять опор высоковольтной ЛЭП, снабжающей крупные города региона. Через четыре дня подачу электричества восстановили.