Гороскоп на 2 февраля: три знака, которым сегодня нужно действовать скрытно, чтобы победить

Овны

Понедельник — день тяжелый, только если вы решите сделать всё и сразу. Входите в рабочий ритм плавно, не пытаясь установить мировые рекорды с самого утра. Лучше качественно закрыть одну важную задачу, чем распыляться на мелочи. Вечером обязательно переключитесь — спорт или прогулка отлично проветрят голову.

Тельцы

Придерживайтесь привычного плана и не экспериментируйте — сегодня старые методы работают лучше новых. Ваша способность сохранять спокойствие, когда вокруг суета, станет настоящим спасением для коллег. Займитесь рутиной, которая требует усидчивости, она пойдет на удивление легко. В финансовых вопросах пока возьмите паузу.

Близнецы

Рабочая неделя начнется с потока новостей и разговоров. Главная задача — не утонуть в чужих проблемах и сплетнях, которые к вам не относятся. Если нужно договориться о чем-то важном, лучше фиксируйте всё письменно, чтобы избежать путаницы. Вечер оставьте для легкого общения с друзьями.

Раки

Постарайтесь не принимать рабочие замечания слишком близко к сердцу — сегодня все немного на взводе. Создайте себе комфортное пространство: наденьте наушники, включите приятную музыку и занимайтесь своими делами. Ваша продуктивность напрямую зависит от того, насколько вам спокойно внутри. Дома вас ждет поддержка, просто попросите о ней.

Львы

Вам даже не нужно громко заявлять о себе — результаты работы скажут всё сами. Действуйте уверенно, но мягко, и люди сами потянутся к вам за советом. Хороший день, чтобы запустить новый проект или предложить идею, которую вы давно вынашивали. Только не забывайте делегировать, геройствовать в одиночку не стоит.

Девы

Идеальное время для задач, где нужно найти ошибку или разобраться в запутанной схеме. Ваш внимательный взгляд сегодня заметит то, что упустили остальные. Наведите порядок на рабочем столе или в файлах — это даст мощный заряд энергии. Вечером позвольте себе немного расслабиться и не думать о планах на завтра.

Весы

Если вокруг назревают споры, ваша задача — сохранить нейтралитет и не тратить нервы. Занимайтесь тем, что получается у вас лучше всего: налаживанием связей и красивыми решениями. Возможно, придется искать компромисс, но вы сделаете это изящно. После работы лучше всего восстановит силы что-то красивое — выставка или просто ужин в приятном месте.

Скорпионы

Вы полны решимости и энергии, но направьте этот поток в мирное русло — на работу, а не на выяснение отношений. Сложные задачи сегодня щелкаются как орешки, если вы не отвлекаетесь на раздражители. Действуйте скрытно и не афишируйте свои шаги раньше времени. Вечер в одиночестве поможет разложить мысли по полочкам.

Стрельцы

Смотрите на неделю стратегически, не закапываясь в мелкие детали прямо с понедельника. Ваш оптимизм поможет команде взбодриться, но следите, чтобы он не перерос в пустые обещания. Хороший день для учебы или поиска новой информации. Вечером полезно сменить обстановку, чтобы не закиснуть в рутине.

Козероги

Вы в своей стихии: четкость, план и никакой лишней лирики. Просто делайте шаг за шагом, и к вечеру увидите внушительный результат. Коллеги могут рассчитывать на вашу надежность, но не позволяйте садиться себе на шею. Личное время вечером — это святое, посвятите его отдыху, а не доделыванию отчетов.

Водолеи

Не бойтесь предлагать нестандартные ходы, сегодня шаблонные решения могут не сработать. Коллективная работа принесет больше пользы, чем попытки разобраться в одиночку. Обсуждайте, спорьте, ищите истину — в этом процессе родится что-то стоящее. Главное — не забывайте записывать идеи, они могут быстро улетучиться.

Рыбы

Если настроение скачет, сосредоточьтесь на простых и понятных действиях — это лучшее лекарство от тревоги. Не планируйте на понедельник глобальных свершений, лучше мягко войти в ритм недели. Помогайте другим по мере сил, но не в ущерб своим основным задачам. Вечерняя ванна или медитация станут отличным завершением дня.

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"

