Тотальный крах планов: как пережить неделю со 2 по 8 февраля без потерь

Неделя со 2 по 8 февраля станет периодом кристаллизации тех процессов, которые начались во время недавнего парада планет. Мы находимся в фазе убывающей Луны после Полнолуния во Льве (2 февраля), что требует от нас завершения дел и отказа от изживших себя сценариев.

Ключевым событием недели станет переход Меркурия в знак Рыб 7 февраля, что резко сместит фокус с холодной логики на интуицию и творчество. Однако до этого момента, особенно 5 февраля (квадрат Меркурия и Урана) и 8 февраля (квадрат Венеры и Урана), нас ждут дни повышенной турбулентности, неожиданных новостей и спонтанных трат.

Овен

Неделя начнется с эмоционального всплеска, спровоцированного Полнолунием. Вы можете обнаружить, что старые дружеские связи или групповые проекты больше не приносят удовлетворения, и захотите резко сменить круг общения. Финансовая тема станет острой: возможны споры из-за возврата долгов или неожиданных расходов на коллективные мероприятия. Середина недели требует осторожности в словах — ваша прямолинейность может спровоцировать конфликт, который будет сложно погасить. К выходным, когда Венера вступит в конфликт с Ураном, захочется свободы и бунта в личной жизни, но звезды советуют не рубить с плеча. Найдите безопасный способ выпустить пар, например, через спорт или активный отдых, чтобы не разрушить то, что вам дорого.

Телец

Для Тельцов эта неделя станет испытанием на гибкость, особенно в вопросах карьеры и статуса. Внешние обстоятельства могут резко меняться, заставляя вас пересматривать цели, которые еще вчера казались незыблемыми. Возможно, начальство поставит перед вами задачи, идущие вразрез с вашими планами, или вы столкнетесь с жесткой конкуренцией. Середина недели опасна иллюзиями: не принимайте за чистую монету заманчивые предложения, они могут оказаться "мыльным пузырем". В личной жизни также возможна турбулентность — партнер может удивить нестандартным поведением. Лучшая стратегия сейчас — не упираться рогами, а наблюдать и адаптироваться, сохраняя свои ресурсы.

Близнецы

Ваша картина мира может перевернуться с ног на голову благодаря новой информации или знакомству с необычными людьми. Неделя благоприятна для учебы и путешествий, но будьте готовы к сбоям в расписании и техническим накладкам, особенно в районе 5 февраля. Интернет и социальные сети станут источником как вдохновения, так и раздражения — фильтруйте входящий поток, чтобы не перегрузить нервную систему. Во второй половине недели возможен конфликт ценностей с кем-то из авторитетных знакомых. В выходные лучше отказаться от экстремальных развлечений в пользу спокойного отдыха, так как риск травм повышен.

Рак

Финансовые вопросы, особенно касающиеся чужих денег, кредитов или налогов, выйдут на первый план. Вам придется разбираться с обязательствами, о которых вы предпочли бы забыть, но сейчас идеальное время, чтобы закрыть эти гештальты. Эмоционально неделя будет нестабильной: вас может кидать из крайности в крайность, от желания спрятаться в панцирь до жажды риска. В отношениях возможен кризис доверия, если всплывут старые тайны, поэтому старайтесь быть максимально честными. К выходным интуиция усилится, подсказывая верные решения в запутанных ситуациях. Не давайте денег в долг — вернуть их будет крайне проблематично.

Лев

Полнолуние в вашем знаке в начале недели сделает вас главным героем любой пьесы, но это накладывает и ответственность. Партнеры (как в браке, так и в бизнесе) могут вести себя непредсказуемо, требуя свободы или пересмотра договоренностей. Вам придется усмирить свое эго и пойти на компромисс, чтобы сохранить важные связи. Середина недели принесет неожиданные новости, которые заставят вас срочно менять планы на будущее. Будьте готовы к тому, что ваша популярность может иметь и обратную сторону в виде сплетен или зависти. Выходные лучше провести в уединении или узком кругу, чтобы восстановить растраченную энергию.

Дева

Рутина и рабочие обязанности накроют вас с головой, требуя максимальной концентрации и внимания к деталям. Возможно, придется исправлять чужие ошибки или срочно осваивать новые инструменты, так как техника может подводить в самый неподходящий момент. Здоровье потребует заботы: нервное перенапряжение может сказаться на самочувствии, поэтому не игнорируйте сигналы организма. В отношениях с коллегами соблюдайте дистанцию — служебный роман сейчас принесет только проблемы. К концу недели, с переходом вашего управителя Меркурия в Рыбы, логика уступит место интуиции, и вам станет сложнее принимать рациональные решения. Позвольте себе немного расслабиться и плыть по течению.

Весы

Вам захочется праздника, творчества и любви, но обстоятельства будут постоянно возвращать вас к прозе жизни. Неделя может принести неожиданные повороты в романтических отношениях: от внезапной вспышки страсти до резкого охлаждения и желания свободы. Если у вас есть дети, они могут удивить вас своей самостоятельностью или бунтарским поведением. Финансовая сфера нестабильна — избегайте импульсивных трат на развлечения и дорогие покупки, о которых потом пожалеете. Творческие проекты получат новый импульс, если вы решитесь на эксперименты и отойдете от привычных шаблонов. В выходные возможен сюрприз от друзей, который выбьет вас из колеи, но в итоге окажется приятным.

Скорпион

Домашние дела и семейные вопросы станут эпицентром событий на этой неделе. Возможно, вам придется срочно решать бытовые проблемы, связанные с электричеством или техникой, или мирить конфликтующих родственников. Эмоционально вам захочется закрыться от внешнего мира и навести порядок в собственном пространстве, как физическом, так и ментальном. На работе могут возникнуть неожиданные перестановки, которые затронут ваш график или статус. Будьте осторожны в высказываниях с близкими — ваше желание контролировать ситуацию может встретить жесткий отпор. Выходные идеально подходят для того, чтобы выбросить хлам из дома и из головы.

Стрелец

Вас ждет неделя суеты, множества звонков, встреч и коротких поездок, которые могут срываться и переноситься в последний момент. Информация будет поступать хаотично, и важно отделять зерна от плевел, чтобы не стать жертвой дезинформации. Отношения с соседями или братьями/сестрами могут обостриться из-за ерунды, поэтому старайтесь переводить всё в шутку. Середина недели опасна для техники — делайте резервные копии данных и будьте аккуратнее за рулем. К концу недели вам захочется домашнего уюта и тишины, чтобы переварить полученные впечатления. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, сейчас это особенно чревато потерей репутации.

Козерог

Финансовая тема станет главной головной болью или, наоборот, источником адреналина на этой неделе. Возможны неожиданные расходы, связанные с детьми, творчеством или техникой, которые пробьют брешь в бюджете. Звезды советуют не рисковать деньгами и не ввязываться в авантюры, даже если предложение кажется очень выгодным. Вам захочется пересмотреть свои ценности и понять, что для вас действительно важно, а что — навязано обществом. В личной жизни возможен сюрприз: партнер может проявить щедрость или, наоборот, предъявить претензии по поводу общих трат. Выходные лучше провести на природе или за активным занятием, чтобы сбросить напряжение.

Водолей

Вы сейчас находитесь в зоне высокой турбулентности, так как Солнце, Меркурий и Марс проходят по вашему знаку, создавая гремучую смесь энергии. Вас может кидать из стороны в сторону: то хочется свернуть горы, то бросить всё и уехать на край света. Окружающие могут воспринимать вас как эксцентричного и непредсказуемого человека, что может создавать сложности в партнерстве. Будьте осторожны с электричеством и гаджетами — на этой неделе вы буквально искрите. К выходным напряжение спадет, и вы сможете направить свою энергию в конструктивное русло, например, на реформу собственной жизни. Главное — не сжигайте мосты, которые вам еще пригодятся.

Рыбы

Для вас это время погружения в себя, тайных дел и подготовки к новому жизненному циклу. Вы можете чувствовать усталость от социальной активности и желание скрыться от посторонних глаз. Интуиция будет работать великолепно, помогая раскрывать чужие секреты и понимать скрытые мотивы людей. С переходом Меркурия в ваш знак в конце недели вам станет легче выражать свои чувства и мысли, вы станете более поэтичны и убедительны. Однако будьте бдительны: есть риск стать жертвой самообмана или интриг за вашей спиной. Лучшее занятие на неделю — творчество, медитация и благотворительность.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"

