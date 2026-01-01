Церковный календарь на февраль 2026 года: главные праздники, посты и родительские субботы

Февраль 2026 года для православных верующих — время важного духовного рубежа. Этот месяц плавно подводит христиан к началу Святой Четыредесятницы, проводя через раздолье Масленицы и покаяние Прощеного воскресенья к первым, самым строгим дням Великого поста.
Февраль 2026 года ознаменован одним из двенадцати главных (двунадесятых) праздников церковного года, который посвящен евангельским событиям земной жизни Христа. В этом году праздник совпадает с воскресным днем и подготовительной Неделей о Страшном Суде, что придает богослужению особую торжественность и смысловую насыщенность.
15 февраля (воскресенье) — Сретение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник. Церковь вспоминает, как на сороковой день после Рождества младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм, где Его встретил (от слав. сретение — встреча) праведный старец Симеон, которому по преданию было 360 лет. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Завета, а также встречу человеческой души с Богом.
В феврале верующие вступают в период активной подготовки к главному посту года. Календарь питания в этом месяце разнообразен: от "сплошной" недели, когда пост отменяется вовсе, до начала Святой Четыредесятницы (Великого поста).
2–7 февраля — Сплошная седмица (Неделя мытаря и фарисея). В эти дни пост в среду и пятницу отменяется. Церковь готовит верующих к посту не телесным воздержанием, а напоминанием о смирении.
16–22 февраля — Сырная седмица (Масленица). Неделя перед Великим постом. Мясо уже есть нельзя, но во все дни (включая среду и пятницу) разрешены рыба, яйца и молочные продукты. Это время прощания со скоромной пищей.
23 февраля (понедельник) — Начало Великого поста. Чистый понедельник. Первый день Святой Четыредесятницы. С этого дня начинается строгий пост, который продлится до самой Пасхи (12 апреля 2026 года). В первую неделю поста устав предписывает особо строгое воздержание.
Традиционные постные дни: 11 и 13 февраля (среда и пятница) — дни воздержания от мясной и молочной пищи (рыба дозволяется по уставу в зависимости от традиции прихода, обычно — сухоядение или пища с маслом).
В феврале 2026 года выпадает одна из самых важных заупокойных дат в году. В этот день вся Церковь возносит молитвы за всех усопших христиан от века почивших, особенно за тех, кто не получил должного погребения.
8 февраля (воскресенье) — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Хотя это воскресный день, в него совершается особое поминовение всех пострадавших за веру в годы гонений XX века. Также поминаются все усопшие, пострадавшие в годину гонений.
14 февраля (суббота) — Вселенская мясопустная родительская суббота. Главный поминальный день февраля, предваряющий Неделю о Страшном Суде. В храмах совершаются особые панихиды ("вселенские"), на которых верующие молятся о прощении грехов всех усопших предков, прося для них милости на грядущем Суде Божием.
1 февраля (воскресенье):
- Неделя о мытаре и фарисее (начало подготовки к Великому посту).
- Преподобного Макария Великого, Египетского.
- Святителя Марка Евгеника, митрополита Ефесского.
2 февраля (понедельник):
- Начало сплошной седмицы.
- Преподобного Евфимия Великого.
3 февраля (вторник):
- Преподобного Максима Грека.
- Преподобного Максима Исповедника.
- Иконы Божией Матери "Отрада" (или "Утешение").
4 февраля (среда):
- Апостола Тимофея.
- Преподобномученика Анастасия Персянина.
5 февраля (четверг):
- Священномученика Климента, епископа Анкирского.
- Собор Костромских святых.
6 февраля (пятница):
- Блаженной Ксении Петербургской.
- Преподобной Ксении Римляныни.
7 февраля (суббота):
- Святителя Григория Богослова.
- Иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
8 февраля (воскресенье):
- Неделя о блудном сыне.
- Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
9 февраля (понедельник):
- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
- Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
10 февраля (вторник):
- Преподобного Ефрема Сирина.
- Преподобного Феодосия Тотемского.
11 февраля (среда):
- Постный день.
- Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.
- Святителя Лаврентия, затворника Печерского.
12 февраля (четверг):
- Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля (пятница):
- Постный день.
- Бессребреников мучеников Кира и Иоанна.
14 февраля (суббота):
- Вселенская мясопустная родительская суббота (поминовение усопших).
- Предпразднство Сретения Господня.
- Мученика Трифона.
15 февраля (воскресенье):
- Сретение Господне (Двунадесятый праздник).
- Неделя о Страшном Суде (мясопустная).
16 февраля (понедельник):
- Начало Сырной седмицы (Масленица). Мясо запрещено, молочное разрешено.
- Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
- Равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
17 февраля (вторник):
- Преподобного Исидора Пелусиота.
- Благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
18 февраля (среда):
- Мученицы Агафии.
- Иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
19 февраля (четверг):
- Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
- Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
20 февраля (пятница):
- Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.
- Преподобного Луки Елладского.
21 февраля (суббота):
- Великомученика Феодора Стратилата.
- Пророка Захарии Серповидца.
22 февраля (воскресенье):
- Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
- Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
- Мученика Никифора.
23 февраля (понедельник):
- Начало Великого поста. Чистый понедельник.
- Священномученика Харалампия.
- Иконы Божией Матери "Огневидная".
- Чтение Великого канона Андрея Критского.
24 февраля (вторник):
- Священномученика Власия, епископа Севастийского.
- Чтение Великого канона Андрея Критского.
25 февраля (среда):
- Иверской иконы Божией Матери.
- Святителя Алексия, митрополита Московского.
- Святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского.
- Чтение Великого канона Андрея Критского.
26 февраля (четверг):
- Преподобного Мартиниана.
- Преподобных Зои и Фотинии.
- Чтение Великого канона Андрея Критского.
27 февраля (пятница):
- Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
- Преподобного Марона, пустынника Сирийского.
28 февраля (суббота):
- Великомученика Феодора Тирона (в память чудесного явления его с коливом).
- Апостола от 70-ти Онисима.
- Виленской иконы Божией Матери.
