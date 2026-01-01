Церковный календарь на февраль 2026 года: главные праздники, посты и родительские субботы

Февраль 2026 года для православных верующих — время важного духовного рубежа. Этот месяц плавно подводит христиан к началу Святой Четыредесятницы, проводя через раздолье Масленицы и покаяние Прощеного воскресенья к первым, самым строгим дням Великого поста.

Главные и двунадесятые праздники

Февраль 2026 года ознаменован одним из двенадцати главных (двунадесятых) праздников церковного года, который посвящен евангельским событиям земной жизни Христа. В этом году праздник совпадает с воскресным днем и подготовительной Неделей о Страшном Суде, что придает богослужению особую торжественность и смысловую насыщенность.

15 февраля (воскресенье) — Сретение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник. Церковь вспоминает, как на сороковой день после Рождества младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм, где Его встретил (от слав. сретение — встреча) праведный старец Симеон, которому по преданию было 360 лет. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Завета, а также встречу человеческой души с Богом.

Посты и постные дни

В феврале верующие вступают в период активной подготовки к главному посту года. Календарь питания в этом месяце разнообразен: от "сплошной" недели, когда пост отменяется вовсе, до начала Святой Четыредесятницы (Великого поста).

2–7 февраля — Сплошная седмица (Неделя мытаря и фарисея). В эти дни пост в среду и пятницу отменяется. Церковь готовит верующих к посту не телесным воздержанием, а напоминанием о смирении.

16–22 февраля — Сырная седмица (Масленица). Неделя перед Великим постом. Мясо уже есть нельзя, но во все дни (включая среду и пятницу) разрешены рыба, яйца и молочные продукты. Это время прощания со скоромной пищей.

23 февраля (понедельник) — Начало Великого поста. Чистый понедельник. Первый день Святой Четыредесятницы. С этого дня начинается строгий пост, который продлится до самой Пасхи (12 апреля 2026 года). В первую неделю поста устав предписывает особо строгое воздержание.

Традиционные постные дни: 11 и 13 февраля (среда и пятница) — дни воздержания от мясной и молочной пищи (рыба дозволяется по уставу в зависимости от традиции прихода, обычно — сухоядение или пища с маслом).

Родительские субботы и дни поминовения

В феврале 2026 года выпадает одна из самых важных заупокойных дат в году. В этот день вся Церковь возносит молитвы за всех усопших христиан от века почивших, особенно за тех, кто не получил должного погребения.

8 февраля (воскресенье) — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Хотя это воскресный день, в него совершается особое поминовение всех пострадавших за веру в годы гонений XX века. Также поминаются все усопшие, пострадавшие в годину гонений.

14 февраля (суббота) — Вселенская мясопустная родительская суббота. Главный поминальный день февраля, предваряющий Неделю о Страшном Суде. В храмах совершаются особые панихиды ("вселенские"), на которых верующие молятся о прощении грехов всех усопших предков, прося для них милости на грядущем Суде Божием.

Церковные праздники и дни памяти в феврале 2026 года по дням

1 февраля (воскресенье):

- Неделя о мытаре и фарисее (начало подготовки к Великому посту).

- Преподобного Макария Великого, Египетского.

- Святителя Марка Евгеника, митрополита Ефесского.

2 февраля (понедельник):

- Начало сплошной седмицы.

- Преподобного Евфимия Великого.

3 февраля (вторник):

- Преподобного Максима Грека.

- Преподобного Максима Исповедника.

- Иконы Божией Матери "Отрада" (или "Утешение").

4 февраля (среда):

- Апостола Тимофея.

- Преподобномученика Анастасия Персянина.

5 февраля (четверг):

- Священномученика Климента, епископа Анкирского.

- Собор Костромских святых.

6 февраля (пятница):

- Блаженной Ксении Петербургской.

- Преподобной Ксении Римляныни.

7 февраля (суббота):

- Святителя Григория Богослова.

- Иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля (воскресенье):

- Неделя о блудном сыне.

- Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

9 февраля (понедельник):

- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

- Преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

10 февраля (вторник):

- Преподобного Ефрема Сирина.

- Преподобного Феодосия Тотемского.

11 февраля (среда):

- Постный день.

- Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

- Святителя Лаврентия, затворника Печерского.

12 февраля (четверг):

- Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля (пятница):

- Постный день.

- Бессребреников мучеников Кира и Иоанна.

14 февраля (суббота):

- Вселенская мясопустная родительская суббота (поминовение усопших).

- Предпразднство Сретения Господня.

- Мученика Трифона.

15 февраля (воскресенье):

- Сретение Господне (Двунадесятый праздник).

- Неделя о Страшном Суде (мясопустная).

16 февраля (понедельник):

- Начало Сырной седмицы (Масленица). Мясо запрещено, молочное разрешено.

- Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

- Равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

17 февраля (вторник):

- Преподобного Исидора Пелусиота.

- Благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.

18 февраля (среда):

- Мученицы Агафии.

- Иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля (четверг):

- Преподобного Вукола, епископа Смирнского.

- Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля (пятница):

- Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.

- Преподобного Луки Елладского.

21 февраля (суббота):

- Великомученика Феодора Стратилата.

- Пророка Захарии Серповидца.

22 февраля (воскресенье):

- Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.

- Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

- Мученика Никифора.

23 февраля (понедельник):

- Начало Великого поста. Чистый понедельник.

- Священномученика Харалампия.

- Иконы Божией Матери "Огневидная".

- Чтение Великого канона Андрея Критского.

24 февраля (вторник):

- Священномученика Власия, епископа Севастийского.

- Чтение Великого канона Андрея Критского.

25 февраля (среда):

- Иверской иконы Божией Матери.

- Святителя Алексия, митрополита Московского.

- Святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского.

- Чтение Великого канона Андрея Критского.

26 февраля (четверг):

- Преподобного Мартиниана.

- Преподобных Зои и Фотинии.

- Чтение Великого канона Андрея Критского.

27 февраля (пятница):

- Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

- Преподобного Марона, пустынника Сирийского.

28 февраля (суббота):

- Великомученика Феодора Тирона (в память чудесного явления его с коливом).

- Апостола от 70-ти Онисима.

- Виленской иконы Божией Матери.

