Дмитриев в Майами встретился с американскими переговорщиками

Спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры с представителями президента США Дональда Трампа конструктивными. Встреча состоялась сегодня в Майами, она прошла без участия прессы.

Никаких утечек и более подробной информации о переговорах не поступало. Один из участников диалога - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф – заявил, что американское руководство воодушевлено тем, как Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.

Завтра в Абу-Даби должны состояться переговоры России, Украины и США. Пока официальных заявлений на этот счёт нет. Не исключено, что встреча может быть перенесена.