На жителя Екатеринбурга завели дело за осквернение памятника

Уголовное дело завели на мужчину, который выпил спиртное на Вечном огне в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СК РФ 31 января.

Правоохранители обратили внимание на мужчину после публикации в интернете. Там сообщалось, что екатеринбуржец осквернил памятник путем распития на нем алкоголя.

Главе СК РФ по Свердловской области Александру Бастрыкину предоставят отчет о ходе расследования.

Ранее он поручил доложить по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении подростка в Нижнем Тагиле. Там несовершеннолетние избили 15-летнего мальчика.