Акция протеста в Турине завершилась боями с полицией

Ожесточёнными уличными боями с полицией завершилась акция протеста в итальянском Турине. Около 15 тысяч человек вышли в защиту закрытого властями социального центра, который долгое время был прибежищем для разного рода радикальных групп. К манифестантам присоединились сторонники оппозиции и независимости Палестины.

Ближе к ночи акция переросла в погромы. Участники поджигали мусорные контейнеры, возводили баррикады, взрывали петарды, бросали в правоохранителей камни и бутылки. Сгорел полицейский автомобиль. Стражи порядка ответили слезоточивым газом и водомётами. 10 человек задержаны, 30 пострадали.