В Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Из-за сильных морозов во всех областях Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Москве эта ночь выдалась самой холодной с начала зимы. Столбики термометров местами опускались до минус 22 градусов.

После небольшого затишья столичный регион оказался во власти студёного северного ветра. Несмотря на это, коммунальщики круглосуточно продолжают убирать сугробы.

В Воронеже было до минус 25 градусов, что значительно ниже климатической нормы. Город занесён снегом. Полным ходом идёт расчистка улиц, но работы хватит ещё надолго. В Тамбовской области затруднено движение на федеральных трассах. Накануне экстренные службы и добровольцы 16 часов с лопатами и тросами вызволяли из снежного плена застрявшие фуры.

А в Калининградской области холода стали причиной появления необычных узоров. Кадрами ледяных блинов и замерзшего Балтийского моря жители охотно делятся в соцсетях.