Карнавал в Венеции посвятили зимней Олимпиаде

В Венеции сегодня стартует традиционный карнавал. На этот раз он посвящён олимпийской тематике. Ведь именно Италия принимает зимнюю Олимпиаду, открытие которой запланировано на 6 февраля.

Накануне участники костюмированного действа собрались на площади Святого Марка и устроили фотосессию. Жителей и многочисленных гостей города ждут балы, маскарады, уличные представления и знаменитый парад гондол на Большом канале.

Организаторы постарались объединить спорт, мифологию, историю и искусство. Карнавал, которому дали название "Олимп - истоки игры", продлится до середины февраля.