Запланированная на сегодня встреча представителей Украины и России в Абу-Даби, по-видимому, не состоится. Такой вывод делает агентство Reuters после заявления Владимира Зеленского, что Киев ожидает дополнительной информации от Вашингтона о дальнейших мирных переговорах и рассчитывает на новые встречи на следующей неделе.

Главарь киевского режима умудрился обнулить важность переговоров, которые ещё даже не начались. На 1 февраля в Абу-Даби был запланирован второй раунд обсуждений урегулирования украинского конфликта. В двустороннем формате "Россия – Украина". Представители Вашингтона от участия не отказывались, допустив своё присутствие, но заранее анонсировали, что главных переговорщиков - спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера - не будет.

Один из основных вопросов повестки - территориальный. Зеленский заранее начал юлить. Пытается выторговать себе особых визави для переговоров. И, судя по последним заявлениям, если его хотелки о встрече на самом высоком уровне не осуществятся, то диалог в Абу-Даби не имеет смысла.

Москва и Вашингтон к процессу урегулирования относятся ответственно: консультации идут в интенсивном режиме. Ко второму раунду переговоров в Абу-Даби, в отличие от Киева, подошли серьёзно. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами накануне отправился в Майами. С американской стороны помимо спецпредставителя Трампа и его зятя во встрече с Кириллом Дмитриевым участвовали министр финансов США Скотт Бессент и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Оценки переговоров как конструктивных и продуктивных звучат и с российской, и с американской стороны. Свой комментарий спецпосланник президента США Стив Уиткофф дополнил ещё и эмоциональной окраской. "Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира на Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - отметил он.

Постпред США при НАТО заявляет, что мирное соглашение близко как никогда. По словам Мэттью Уитакера, достигнут значительный прогресс в части гарантий безопасности и восстановления Украины.

Россия, тем временем, продолжает продвигаться вперед на поле боя. Каждый потерянный Украиной километр земли становится переговорным активом Москвы. Вашингтон уже прямо указывал режиму: вернуть ряд территорий не удастся, они утрачены навсегда. И засевшая в правительственном квартале команда кавээнщиков не может этого не понимать. Просто тянут время, продолжая набивать карманы. Киев запросил у ЕС беспрецедентную финансовую помощь - полтора триллиона евро. На эти деньги страна может жить 14 лет, если, конечно, не воровать.