В Москве появятся шесть флагманских лыжных трасс

В Москве в этом году обустроят шесть флагманских лыжных трасс. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, их общая протяжённость составит более 140 километров. Кроме того, создадут свыше 20 спортивных площадок нового формата.

Их главная особенность - возможность легко переходить с зимнего режима на летний. Там можно заниматься хоккеем, кёрлингом и фигурным катанием, а в тёплое время года играть в бадминтон, футбол, волейбол.

При этом везде оборудуют трибуны для зрителей. Такие площадки уже есть в разных районах столицы - Щербинке, Коммунарке, Марьине, Солнцеве.