Эрмитаж пригласил на выставку корейского искусства

Государственный Эрмитаж начинает собирать необычную коллекцию. Она посвящена искусству ранних корейских государств. Ничего подобного в музее не было до первых переданных в дар экспонатов из частных собраний. Они-то и стали основой для будущей выставки. Редкие предметы уже показали на временной экспозиции.

Георгиевский зал Эрмитажа, самое представительное парадное помещение Зимнего дворца - творение архитектора Джакомо Кваренги и свидетель многочисленных торжеств. Именно здесь открылась выставка, которая, возможно, не поражает своим масштабом, но это начало новой коллекции.

Он никогда не был в Корее, но всё восточное манило Анатолия Жукова. Страстный коллекционер обходил антикварные магазины и блошиные рынки. "Корея была такой закрытой страной, что не только торговых связей не было, не было культурных связей. Поэтому корейские вещи, они очень редкие", - говорит Жуков.

Фигурки Будды и двух Бодхисаттв покрыты патиной времени. И не мудрено, ведь это VII век, эпоха ранних корейских государств: Когурё, Пэкче и Силла. Здесь же произведения изобразительного и прикладного искусства, которые корейцы использовали в быту: альбом акварелей, табакерка с серебряной инкрустацией, подставка для кистей из корейского селадона. Нефритовый оттенок керамики ценили даже в Китае.

"Они сами по себе замечательные, но прежде всего, они замечательные тем, что в Эрмитаже просто нет никакой коллекции корейского искусства. Мы вели переговоры о том, чтобы перевезти из Корейского фонда что-то на временное экспонирование, потому что неудобно такому музею не иметь корейскую коллекцию. Вот мы её имеем, её прекрасное начало", - рассказывает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ещё один дар меценатов пополнил коллекцию костюмов – платья европейских модных домов. Творение кутюрье Поля Пуаре на излёте его карьеры - крепдешин цвета слоновой кости и бахрома из дымчатого бисера. В начале прошлого столетия узнать, как она волнующе колышется при каждом движении, мечтала любая модница. Дополняет дамские наряды обувь - атласные туфли с великолепной вышивкой тамбурным швом, работа мастерской Франсуа Пине. Слава о французском обувщике гремела не только в Европе, в России знают его удобные детские ботиночки-пинетки.

На выставке представили только избранное. Сейчас в Эрмитаже атрибутируют и реставрируют другие дары частных коллекционеров. Посетители увидят их уже в этом году.