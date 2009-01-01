Дональд Трамп призвал арестовать экс-президента США Барака Обаму. Глава Белого дома обвинил своего предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него.

В соцсети Truth Social президент сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала сотни сенсационных документов по Русскому делу. Со слов Трампа, они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения против политического соперника.

"Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас", - написал Трамп.

Барак Обама занимал пост президента США в течение двух сроков в 2009-2017 годах. У него был высокий рейтинг одобрения в последний год правления – около 60%. Политологи считают, что репутация США резко изменилась во время президентства Обамы: его деятельность оценивается положительно историками и широкой публикой.