Моряки с захваченного американцами танкера вернулись в Россию

Российские моряки с захваченного танкера "Маринера" вернулись домой. Об этом сообщил ТАСС один из членов команды судна Максим Карпенко.

7 января американские военные захватили в Атлантике российский танкер "Маринера". Судно перевозило венесуэльскую нефть. Экипаж обвинили в нарушении американских санкций, ему угрожали судом.

9 января сообщалось, что Дональд Трамп освободил двух граждан России из состава экипажа танкера. Как сказала спикер российского МИД Мария Захарова, президент США пошёл на этот шаг в ответ на обращение российской стороны.

Неделю назад заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США всё еще не выполнили обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера "Маринера".