Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове

Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине Иосифовне. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в Свердловской области. Там же он начинал свою политическую карьеру – был первым секретарем обкома КПСС.

Затем Ельцин перебрался в Москву, где занимал пост первого секретаря горкома партии, избирался в Верховный Совет РСФСР. 12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцин был избран президентом России. Занимал эту должность два срока, но 31 декабря 1999 года досрочно покинул пост. Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года.