Собянин рассказал о лучшем в Москве месте для спорта и отдыха

В "Лужниках" завершён первый этап масштабного благоустройства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр пообещал, что "Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон для спорта и семейного отдыха. Зимой здесь заработал новый мультимедийный каток, вмещающий до трёх тысяч человек одновременно.

В этом году в "Лужниках" приведут в порядок аллею вокруг Большой спортивной арены и Фестивальную площадь, обустроят скейт-парк, стритбольную площадку, павильон с раздевалкой и кафе, детскую площадку и две воркаут-зоны.