Февраль начался с серии вспышек на Солнце

Серия вспышек средней и высокой мощности произошла на Солнце в первый день февраля. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, выбросы плазмы зарегистрированы в области 4366. Пока они не оказывают влияния на Землю.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.