Чем живёт Басманный - старейший район Москвы

В этом районе располагался криминальный центр старой Москвы - легендарная Хитровка. Во время войны 1812 года тут некоторое время жил наполеоновский маршал Мюрат. Сегодня тут есть место и университетскому кампусу, и культурному кластеру, и одному из самых известных в стране судов.

Всё это - о районе Басманный, он один из старейших в столице. В нём органично слились традиции и современные веяния. Среди исторических зданий, объектов культурного наследия возвышаются футуристичные корпуса МГТУ имени Баумана. Сегодня технический университет, по сути, город в городе.

Кампус состоит из четырнадцати корпусов. Коворкинговые зоны, исследовательские лаборатории, образовательные пространства для изучения множества направлений от робототехники до биоинженерии. Есть всё, чтобы вырастить лучшие кадры для отечественной науки.

Здесь комфортно не только учиться и работать, но и проводить досуг. Рядом - открытый стадион, тренажёрный зал, центр волейбола. Позаботились и о студентах, которые нуждаются в жилье. Общежития - светлые и просторные, ремонт - современный. И это даже не просто комнаты, а уютные квартиры.

Развивается в районе и общественный транспорт. Столичный вокзал "Электрозаводская" - стал одним из крупнейших пересадочных узлов Москвы. Объединил Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии, а также МЦД-3 и городские автобусные маршруты. А теперь появился ещё и трамвайный диаметр Т1 протяженностью 27 километров. Это самый длинный городской диаметральный маршрут в мире.

Чтобы увидеть все достопримечательности Басманного района, одной поездки на трамвае точно не хватит. Здесь, что ни здание, то памятник архитектуры или истории. Как, например, особняк на Старой Басманной улице. Здесь проживал московский стихотворец и светский лев Василий Пушкин. Сам Александр Сергеевич хорошо знал эти места. Родился в Немецкой слободе, а в церкви Богоявления в Елохове его крестили. Храм был не единожды перестроен, последний раз в 1845 году. Сейчас он на реставрации.

Здесь же в Басманном районе расположился один из самых камерных театров столицы. Меньше полугода назад легендарная "Табакерка" открылась после масштабной реставрации. Восстановили лепной декор, обновили инженерные системы, укрепили конструкции. И главное - зал стал просторнее.