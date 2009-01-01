Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации. Президент отметил, что у предстоятеля РПЦ много мирских забот, связанных с управлением такой большой системой церкви, сообщает ТАСС.

Кроме служения Господу и людям, надо же всё это должным образом организовать, эту работу. Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после вашей интронизации, после того, как вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами.

Глава государства и поблагодарил патриарха за работу, которую он делает.

Патриарх Кирилл возведён на престол в 2009 году. Он родился в 1946 году в Ленинграде. После восьмого класса школы работал в геологической экспедиции техником-картографом. В 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем в Ленинградскую духовную академию.