Названа дата новых переговоров по Украине

Владимир Зеленский утверждает, что 4 и 5 февраля в ОАЭ пройдут новые встречи по украинскому урегулированию. "Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трёхсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби", - приводит слова Зеленского ТАСС.

Новый раунд трёхсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США и по украинскому урегулированию планировалось провести сегодня, 1 февраля в Абу-Даби. Первая подобная встреча состоялась неделю назад.

Накануне спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречался в Майами с представителями президента США Дональда Трампа.

Никаких утечек и подробной информации о переговорах не поступало. Один из участников диалога - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф – заявил, что американское руководство воодушевлено тем, как Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.