Россиян предупредили об аномально холодном феврале

Аномально холодный январь прогнозируется во многих регионах России. В некоторых областях температура воздуха опустится ниже минус 40 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В частности, в Архангельской области похолодает до минус 36 градусов, в Ненецком автономном округе будет до 39 мороза, в Коми - около 41 градуса, в Ленинградской и Псковской областях – морозы до 25 градусов.

Даже в Калининградской области, где обычно тепло, будет на 12–17 градусов ниже нормы - до 24–27 градусов. Синоптик назвал это редчайшим случаем.

В Москве ночь с 30 на 31 января стала самой холодной с начала зимы. В столице столбики термометров показали минус 20,4 градуса, в Подмосковье мороз окреп до 31 градуса.

Впереди жителей столичного региона ждёт морозная неделя. По сообщениям Гидрометцентра, ночами будет от 16 до 29 градусов, днём – не выше минус 12 градусов. Ожидаются умеренные снегопады.