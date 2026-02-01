Мошенники стали обманывать россиян, предлагая убрать снег у дома

Стало известно о новой уловке мошенников. Они предлагают гражданам после сильных снегопадов помочь с уборкой снега.

Как рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук, аферисты звонят россиянам и, представившись сотрудниками ЖКХ, предлагают убрать снег около дома. При этом преступники пытаются получить конфиденциальные данные.

Основная цель - убедить человека назвать контрольный код для подтверждения заявки, который на самом деле является кодом из смс от портала госуслуг.

Специалисты напоминают, что сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают по телефону коды из смс, пароли или данные карт.