Владимиру Зеленскому не сносить головы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предсказал главе киевского режима судьбу Берлиоза. Политик в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo привёл цитату из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

"Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Я даже сужу по тому, что коллеги пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло". И, значит, головы ему не сносить", - сказал Медведев.

Герой "Мастера и Маргариты" - председатель правления МАССОЛИТа Михаил Берлиоз - погиб под трамваем на Патриарших прудах в Москве. О том, что ему отрежут голову, предсказал Воланд в беседе с ним и поэтом Иваном Бездомным незадолго до гибели Берлиоза.