Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали в ночь на понедельник, 2 февраля, 31 украинский беспилотный летательный аппарат.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 12 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над акваторией Азовского моря, три – над территорией областью.

Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над территорией Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Черного моря.

Однако без жертв не обошлось. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол погибли мирные жители. От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении мирного жителя в селе Полевые Новоселки в результате атаки украинских беспилотников. Политик уточнил в своем Telegram-канале, что мужчина получил минно-взрывную травму. Также есть материальный ущерб: уничтожен легковой автомобиль.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщал, что не менее 1 065 мирных россиян были убиты вследствие преступных действий украинских националистов и киевского режима, при этом получили ранения не менее 5,4 тысячи человек.